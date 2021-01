Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht zwischen Samstag, 16.01.2021, 9:00 Uhr und Montag, 18.01.2021, 8:20 Uhr wurde in Herbolzheim, in ein Firmengebäude in der Stockfeldstraße eingebrochen.

Dabei hatten unbekannte Täter ein Fenster an der Ostseite des Gebäudes gewaltsam aufgedrückt und sich Zutritt in die Büroräumlichkeiten verschafft. Entwendet wurden zwei Kaffeevollautomaten der Marken Philips und De'Longhi. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf insgesamt rund 800 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

