POL-FR: Bad Säckingen: Dreister Ladendieb

Freiburg (ots)

Einen dreisten Ladendieb hat ein Ladendetektiv am Dienstag, 19.01.2021, in Bad Säckingen dingfest gemacht. Der 59-jährige Tatverdächtige war dem Detektiv zuerst gegen 11:40 Uhr in einem Drogeriemarkt aufgefallen, wie er mehrere Hygieneartikel einsteckte und ohne bezahlen das Geschäft verließ. Zu diesem Zeitpunkt war es dem Detektiv nicht möglich, den mutmaßlichen Dieb zu stellen. Keine halbe Stunde später betrat derselbe Mann den Markt wieder und wieder verstaute er mehrere Kosmetikartikel in seiner Bauchtasche. Doch dieses Mal kam er Tatverdächtige nicht weit. Gegenüber der Polizei gab er zunächst nur den zweiten Diebstahl zu. Als jedoch bei der Durchsuchung ein Autoschlüssel gefunden wurde, räumte er auch die erste Tat ein. Im Auto fand sich dann auch dieses Diebesgut.

