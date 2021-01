Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Pressemeldung zum Brand in Hergersdorf.

Schwalmtal - Heute Nachmittag kam es zu einem Brand eines freistehenden Fachwerkhauses in Schwalmtal, Ortsteil Hergersdorf in der Reuterser Straße. Alle Bewohner des Fachwerkhauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Durch die anwesenden Feuerwehren der Gemeinde Schwalmtal, Stadt Alsfeld und Lauterbach konnte der Brand gelöscht werden, dennoch entstand erheblicher Sachschaden im Dachgeschoss in Höhe von ca. 50.000,-- EUR. Das gesamte Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die weiteren Ermittlungen der Brandursache werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Lachmann, PHK

Polizeidirektion Vogelsberg Polizeistation Alsfeld An der Au 5 36304 Alsfeld

