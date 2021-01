Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld/RotenburgHersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Am Sonntag (10.01.), gegen 12:40 Uhr, befuhr eine 21-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Fiat 500 die Güldene Kammer Richtung stadteinwärts. Ein 23-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr mit seinem Renault nach einem Wendemanöver aus der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Güldenen Kammer. Hierbei übersah er das stadteinwärts fahrende Fahrzeug, es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer aus Bad Hersfeld wurde leicht verletzt, sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Hohenroda - Am Sonntag (10.01.), gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 61-jährige Fahrer aus Eiterfeld mit seinem Skoda die K 14 aus Wehrshausen kommend in Richtung Soislieden. Ein 55-jähriger Fahrer aus Schenklengsfeld fuhr mit seinem VW Passat in entgegengesetzter Richtung. Kurz hinter der Ortslage Wehrshausen kam der Fahrer aus Eiterfeld in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Entgegenkommenden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Fahrer aus Eiterfeld wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell