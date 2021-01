Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frau schlägt "Exhi" in die Flucht - Einbruch in Neubau

FuldaFulda (ots)

Frau schlägt "Exhi" in die Flucht

Kalbach - Am Mittwochmorgen (06.01.), gegen 9:20 Uhr, parkte ein bislang unbekannter Mann mit seinem blauen Kastenwagen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Gewerbestraße. Das Auto der Geschädigten stand unmittelbar neben dem Fahrzeug des Mannes. Der Mann beobachtete die Frau, wie sie in ihrem Auto saß und manipulierte währenddessen an seinem Geschlechtsteil. Die Geschädigte kommunizierte daraufhin durch das geöffnete Fenster mit dem Mann, der sofort die Flucht ergriff. Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden: Er soll circa 30-40 Jahre alt und normal bis kräftig gebaut gewesen sein. Er trug eine dunkle Jacke mit hellen Streifen auf der Brust und eine dunkle Hose, eine dunkelblaue Mütze und hatte große dunkle Augen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Neubau

Eichenzell/Rothemann - Zwischen Mittwoch (06.01.) und Samstag (09.01.) brachen Unbekannte in die Baustelle eines Einfamilienhauses in der Wachtküppelstraße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen mehrere Akku-Baumaschinen im Wert von circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

