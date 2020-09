Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Einbrüche in Geschäftsgebäude - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

08. September 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 07.09.2020 - Schwarzenbek

Am vergangenen Wochenende, zwischen dem 04. September 2020 um 16:00 Uhr und dem 07. September 2020 um 08:10 Uhr, kam es in Schwarzenbek zu mehreren Einbrüchen in Firmengebäude.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sind ein Blumengeschäft in der Möllner Straße, eine gemeinnützige Einrichtung im Hans-Koch-Ring und ein Bettengeschäft in derselben Straße betroffen.

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Gebäude ein, durchsuchten sie und entwendeten Bargeld sowie eine Geldkassette.

Der Gesamtschaden, inklusive der entstandenen Sachschäden, wird auf ca. 4500EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen: Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04105 / 8003-0.

