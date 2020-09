Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: GPS-Module aus Traktoren entwendet

Ratzeburg (ots)

07. September 2020 | Kreis Stormarn - 03./04.09.2020 - Havighorst/Feldhorst

Zwischen dem 03.09.2020, 23:15 Uhr und 04.09.2020, 07:00 Uhr kam es in Havighorst / Feldhorst zu Diebstählen von hochwertigen GPS-Modulen aus Traktoren. Bei zwei Taten wurden die Module aus fünf Traktoren (Marke: zwei John Deere, zwei Class und ein Fendt) ausgebaut. Die unbekannten Täter gelangten in teilweise unverschlossene Hallen, in denen die Traktoren standen. In einem Fall waren die Fahrzeuge direkt auf dem Hofgelände abgestellt.

Die Module wurden sowohl vom Dach als auch aus dem Führerhaus ausgebaut. Der Wert eines einzelnen Moduls liegt bei mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Ermittler unter der Telefonnummer 04531/501-0.

