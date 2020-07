Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Werkzeug entwendet

Velen (ots)

Einbrecher haben am zurückliegenden Wochenende in Velen-Ramsdorf Werkzeug gestohlen. Die Täter waren gewaltsam in einen Baucontainer eingedrungen, der auf einem Grundstück an der Birnbaumallee stand. Um hineinzukommen, hatten sich die Unbekannten am Vorhängeschloss zu schaffen gemacht. Aus dem Inneren stahlen sie unter anderem Bohrmaschinen und einen Akkuschrauber. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Montag, 12.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

