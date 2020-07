Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Containerinhalt brennt

Rhede (ots)

Der Inhalt eines Sperrmüllcontainers ist am Montag während des Transports in Brand geraten. Das Geschehen spielte sich gegen 16.15 Uhr in Rhede ab: Der Fahrer eines Sattelzuges hatte während der Fahrt bemerkt, dass Rauch aus dem Container drang. Der 43-Jährige konnte den 40-Kubikmeter-Container noch auf einem Firmengelände an der Straße Zum Kottland absetzen, ehe dieser vollständig in Brand geriet. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Inhalt des Behälters vermutlich selbstständig entzündet. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro.

