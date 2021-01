POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Schutzplanke an Straße beschädigt

Mücke - Zwischen Mittwoch (30.12.) und Montag (04.01.) wurde eine Schutzplanke an der L 3325 zwischen Nieder-Ohmen und Bernsfeld beschädigt. Vermutlich befuhr der bisher unbekannte Verursacher die Straße von Nieder-Ohmen kommend in Richtung Bernsfeld und kam nach einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Anschließend verließ er dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.100 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Unfall mit Personenschaden

Homberg - Am Samstag (09.01.), gegen 21:20 Uhr, befuhr eine 25 Jahre alte Autofahrerin aus Homberg mit ihrem blauen Renault die L 3073 von Ober-Ofleiden nach Nieder-Ofleiden. In einer Rechtskurve verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, einem 27 Jahre alter Autofahrer aus Stadtallendorf mit seinem grauen Renault, zusammen. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro.

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Mücke - Am Freitag (08.01.), gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 35 Jahre alter Autofahrer aus Aschaffenburg mit seinem grauen Toyota die L 3072 von Büßfeld nach Bernsfeld. Während der Fahrt verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er mehrere Bäume, Leitplankensegmente und ein Verkehrsschild. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 7.000 Euro.

