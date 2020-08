Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Unfall mit Leichtverletzten

Schwalmtal - Am Dienstag (18.08.), gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 58 Jahre alter Autofahrer aus Estland mit seinem Mercedes Sprinter die Bundesstraße 254 von Altenburg in Richtung Hopfgarten.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 48 Jahre alter Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem Skoda Octavia in entgegengesetzter Richtung. In einer Rechtskurve kam der Skoda-Fahrer in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme war die Bundestraße 254 voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 14.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld, Schwenzfeier, VA'e

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell