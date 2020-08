Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Fahrerflucht in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld - Zwischen Montag (10.08.) und Freitag (14.08.), 14:00 Uhr, kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise mit dem am Fahrbandrand in der Salzungerstraße, Höhe Hausnummer 14, geparkten blauen Ford Fiesta. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeistation oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Pedelec in Philippsthal - 56-jährige Frau wurde leicht verletzt

Philippsthal - Am Dienstagmittag (18.08.) befuhr ein 36-jähriger Mann aus Bad Salzungen mit seinem Renault Kangoo die Nipper Straße in Richtung Hattorfer Straße und wollte nach rechts auf die B62 in Richtung Röhrigshof abbiegen. Nach einem kurzen Stopp fuhr der Mann wieder an und übersah hierbei eine 56-jährige Frau aus Philippsthal. Diese war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg von Röhrigshof kommend in Richtung Heimboldshausen unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau verletzt wurde. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Das Pedelec wurde leicht beschädigt.

Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell