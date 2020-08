Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto mit Stein beworfen - Versuchter Einbruch in Schule - Einbruch in Firmengebäude

Vogelsbergkreis

Auto mit Stein beworfen

Schlitz - Am Dienstag (18.08.) bewarfen Unbekannte in der Bahnhofstraße ein Auto mit einem Stein. Der blaue Opel Roadster stand auf dem Parkplatz eines Firmengeländes. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schule

Alsfeld - In der Nacht auf Dienstag (18.08.) versuchten Unbekannte in eine Schule in der Jahnstraße einzubrechen. Die Täter warfen eine Fensterscheibe ein, um in einen Kellerraum zu gelangen. Sie flüchteten ohne Diebesgut und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Homberg (Ohm) / Maulbach - Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag (18.08.) in einen Autohandel in der Kirtorfer Straße ein. Die Täter durchsuchten die Geschäftsräume und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Sie hinterließen 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

