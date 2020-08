Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahndungsaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Wohnungsinhaber überrascht Einbrecher - Täter lässt Mountainbike am Tatort zurück - Wer kann Hinweise geben?

Rotenburg - Bereits am Montag (27.07.), gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wäldchen". Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte mindestens ein Täter ein Fenster auf und gelangte so in das Haus. Dieses durchsuchte er und stahl einen Radiowecker der Marke Philipps, ein i-pod Nano sowie mehrere Schmuckgegenstände. Durch den verursachten Lärm wurde der Wohnungsinhaber aufmerksam und überraschte den Täter, welcher sofort durch ein Fenster in Richtung Stadtmitte flüchtete. Der Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, circa 20 bis 25 Jahre, etwa 175 cm bis 180 cm groß, sportlich bis kräftige Statur, dunkle kurze Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einer kurzen Hose, die bis über das Knie reichte, bekleidet. Des Weiteren trug er einen schwarz-roten Rucksack. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag.

In unmittelbarer Tatortnähe wurde ein E-Mountainbike aufgefunden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass dies durch den Täter genutzt und am Tatort zurückgelassen wurde. Es handelt sich um ein schwarz-oranges Mountainbike der Marke "HaiBike".

Die Polizei bittet nun Zeugen, welche Angaben zu der geflüchteten Person machen können und / oder Hinweise bzgl. des aufgefundenen E-Mountainbikes geben können, sich bei der Polizei in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 zu melden.

Gefertigt: Stephan Müller, PHK - Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

