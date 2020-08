Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebe stehlen Flüssigkeitstanks - Ergänzung - - Warnung vor gesundheitsgefährdenden Restbeständen -

Nüsttal / Silges - Wie bereits berichtet stahlen Unbekannte zwischen Montagvormittag (17.08.) und Dienstagvormittag (18.08.) insgesamt vier IBC-Container von einer Kläranlage in der Röllbergstraße. Ermittlungen ergaben nun, dass in den Containern noch Restbestände von gefährlichen Chemikalien vorhanden sein könnten. Die Chemikalien können bei Kontakt zu schweren Augenschädigungen / Augenreizungen und Verätzungen der Haut führen. Symptome können sich in Atembeschwerden, Kopfschmerzen und Schwindel bemerkbar machen.

