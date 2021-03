Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210311.5 Brunsbüttel: Verdacht der Fahrt unter Alkoholeinfluss

Brunsbüttel (ots)

Nach dem Hinweis einer Zeugin auf eine Trunkenheitsfahrt hat eine Streife am Mittwoch eine Frau an ihrer Wohnanschrift in Brunsbüttel aufgesucht und die Entnahme einer Blutprobe in die Wege geleitet. Pusten wollte die Beschuldigte nicht.

Gegen 08.00 Uhr sollte die nach Alkohol riechende 43-Jährige in dem Shop einer Tankstelle Alkohol gekauft haben und im Anschluss mit dem Wagen davongefahren sein. Beamte suchten die Verdächtige an ihrer Wohnanschrift auf. Besonders erfreut war die Dithmarscherin über das Erscheinen der Beamten nicht, räumte allerdings ein, mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein. Einen Atemalkoholtest wollte die Frau nicht absolvieren, so dass eine Amtsanwältin die Entnahme einer Blutprobe zum Nachweis von Drogen und Alkohol anordnete. Die Beschuldigte musste die Polizisten zwecks dieser Maßnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der Frau, nahmen ihr die Fahrzeugschlüssel ab und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

