Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter versucht Autotür aufzuhebeln

Eberbach (ots)

Am Donnerstag zwischen 06 Uhr und 12 Uhr versuchte in der Hauptstraße ein bislang unbekannter Täter die Beifahrertür eines Mercedes aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Der Täter verursachte an dem Fahrzeug einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell