Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radmuttern an PKW gelöst

Bitburg (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es in der Nacht vom 02. auf den 03. März, als unbekannte Täter offensichtlich sämtliche Radmuttern am linken Hinterrad eines PKW Mercedes-Benz-Kombi, der auf dem Bedaplatz in Bitburg abgestellt war, lösten. Der Geschädigte bemerkte kurz hinter Bitburg auf der B 257 ungewöhnliche Geräusche, die ihn zum Anhalten und Überprüfen seines PKW bewegten. Dabei stellte er fest, dass 4 Radmuttern locker waren und eine sich bereits komplett herausgelöst hatte. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Bitburg unter der Rufnummer: 06561-96850.

