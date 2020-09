Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Sachbeschädigung an mehreren Pkw durch Farbschmierereien:

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.09.2020, 16:00 Uhr bis Samstag, 19.09.2020, 09:00 Uhr, kam es in Nordenham, Ortsteil Blexen, an verschiedenen Orten zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. In den Straßen Lunestraße, Wulsdorfer Straße, Tiefel, Leher Straße, Fährstraße und am Parkplatz am Fähranleger wurden dort parkende Pkw mit roter Farbe besprüht. Die unbekannten Täter besprühten auf ihrem Streifzug durch Blexen wahllos abgestellte Fahrzeuge mit roter Farbe. Die gewählten Motive / Schmierereien lassen keinerlei Symbolik bzw. Bedeutung erkennen. Es wurde ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro verursacht. Personen, die verdächtige Personen im fraglichen Tatzeitraum festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen.

