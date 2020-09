Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Zwei Verkehrsunfälle im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit Trunkenheit:

Am Samstag, 19.09.2020, 22:40 Uhr, befährt eine 35 Jahre alte PKW-Führerin aus Tschechien die Bremer Straße, Delmenhorst, in stadtauswärtige Richtung. Als sie aufgrund einer Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage an der Kreuzung Bremer Straße /Syker Straße/Nordenhamer Straße ihr Fahrzeug abbremst, fährt ein nachfolgender 61 Jahre alter Delmenhorster PKW-Führer auf ihr Fahrzeug auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird bei dem 61-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Die Atemalkoholkonzentration beträgt 1,47 Promille. Daraufhin erfolgen eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines bei dem Unfallverursacher. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4000,- Euro.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person:

Am Sonntag, 20.09.2020, 08:00 Uhr ereignet sich auf der Syker Straße, Delmenhorst, ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Führer leicht verletzt wird. Ein 20 Jahre alter Delmenhorster PKW-Führer fährt mit einem VW Passat aus einem Grundstück rückwärts auf die Syker Straße, ohne auf einen stadtauswärts fahrenden PKW Dacia zu achten, der von einem 59 Jahre alten Delmenhorster geführt wird. Der 59-Jährige kann einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Er zieht sich leichte Verletzungen zu. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10000,- Euro. Der Dacia muss abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell