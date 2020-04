POL-SE: Verkehrssicherheitsbericht 2019 für Norderstedt liegt vor

Polizeidirektion Bad Segeberg

Im Stadtgebiet Norderstedt sind für das Berichtsjahr 2019 vierzehn Häufungsstellen (2018 - 10) lokalisiert worden. Im Jahr 2019 ist bei einem Unfall ein Kradfahrer, der nach einem Überholmanöver stürzte, ums Leben gekommen (2018 - 4 Verkehrstote). Darüber hinaus wurden 36 Unfallbeteiligte (2018 - 41) mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert, 318 Beteiligte (2018 - 332) erlitten leichte Verletzungsfolgen nach Unfällen.

Im Radverkehr sind die absoluten Zahlen mit 112 Unfällen (2018 - 121) gegenüber dem Vorjahr zwar leicht rückläufig, aber die Anzahl der schwer verletzten Beteiligten liegt mit 19 Radfahrern (2018 - 8) sehr deutlich über dem mehrjährigen Durchschnitt. Insgesamt waren 2019 elf Radfahrer mit E-Bikes an den Unfällen beteiligt (2018 - 6), 4 Radler verletzten sich schwer (2018 - 0).

Die Relationsgröße der Verkehrsdichte im Hinblick auf die Kfz-Zulassungszahlen ergibt für Norderstedt einen steten Anstieg. So waren zum Stichtag am 31.12.2019 in der Stadt insgesamt 58.543 Fahrzeuge (2018 - 57.900) zugelassen, davon 4.888 Anhänger (2018 - 4.818). Eine Steigerung gegenüber dem Jahre 2010 (51.858) von knapp 13 Prozent. Bei einer Einwohnerzahl von 80.684 (2010 - 75.097) sind damit in Norderstedt 665 Kraftfahrzeuge (ohne Anhänger) pro 1.ooo Einwohner zugelassen (2010 - 637), bundesweit betrachtet ein hoher Wert.

Die Redaktionen werden bei weitergehendem Bedarf um direkte Kontaktaufnahme mit dem Verfasser dieser Mitteilung gebeten, um die Übermittlung des Verkehrssicherheitsberichts und/oder ein Pressegespräch vereinbaren zu können.

