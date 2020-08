Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht dank eines Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es in der Rheingönheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann habe mit seinem Transporter ein Straßenschild gestreift und anschließend die Unfallörtlichkeit verlassen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Diese konnten den geflüchteten Fahrer in der Mundenheimer Straße kontrollieren. An dem Schild entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Gegen den 58-Jährigen wird nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell