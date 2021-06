Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Winnenden: Fahrradfahrer flüchtete nach Unfall

Die Polizei in Winnenden bittet um sachdienliche Hinweise zu einem Unfall, der sich am Montagabend gegen 18.15 Uhr ereignete. Der Fahrer eines Pedelec befuhr den Gehweg der Alfred-Kärcher-Straße. Gleichzeitig liefen dort zwei Fußgänger, die die Fußgängerampel zur Einmündung Leutenbacher Straße bedienten. Der Radfahrer fuhr auf die beiden in sehr unsicher Fahrweise zu. Der Mann konnte sich gerade noch durch einen Sprung zur Seite retten, um den Zusammenstoß mit dem Radler zu vermeiden. Seiner Begleiterin war dies nicht mehr möglich. Der Radfahrer streifte den Arm der 44-jährigen Frau und verletzte sie dabei. Der augenscheinlich betrunkene Biker fuhr ohne anzuhalten weiter. Er war mit einem roten Pedelec unterwegs, war ca. 17 bis 20 Jahre alt, trug ein helles T-Shirt und eine kurze dunkle Hose. Eingehende Hinweise werden bei der örtlichen Polizei unter Tel. 07195/6940 entgegengenommen.

Fellbach: Unfall mit Sattelzug

Der Fahrer einer Sattelzugmaschine bog am Donnerstag gegen 8.30 Uhr von einem Betriebshof auf die Eisenbahnstraße ein. Aus noch unbekannten Gründen rutschte der Auflieger vom Zugfahrzeug und stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Winnenden: Aufgefahren

An der Kreuzung der May-Eyth-Straße zur Waiblinger Straße fuhr am Donnerstag gegen 8.40 Uhr ein 54-jähriger Lkw-Fahrer auf den Skoda eines 60-Jährigen auf. Dadurch entstand Sachschaden, beide Fahrer blieben unverletzt.

