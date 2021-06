Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kontrollaktion auf der Autobahn, Teure Teppichreinigung, Streitigkeiten

Aalen (ots)

Crailsheim: Kontrollaktion auf der Autobahn

Auf der Autobahn A6 wurden am Mittwoch zwischen 09 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz Reußenberg Kontrollen zur Bekämpfung der Kriminalität im öffentlichen Raum durchgeführt. Diese Kontrollen führte die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg, gemeinsam mit der Polizeihundeführerstaffel, der Autobahnfahndung des Polizeipräsidiums Heilbronn und dem Hauptzollamt Heilbronn durch. Insgesamt waren bei den Kontrollen 22 Beamte und Beamtinnen im Einsatz. Im Zuge der Kontrollen wurde 60 Fahrzeuge und 65 Personen kontrolliert. Die Kontrollen führten zur Fertigung von sieben Strafanzeigen und 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die festgestellten Verstöße schlüsseln sich auf in Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen, gegen das Waffengesetz, sowie gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen. Aufgrund dieser Verstöße wurden zwei Messer und vier illegal eingeführte Hunde sichergestellt. Bei drei der vier Hunde handelte es sich noch um Welpen. Die Hunde wurden in ein Tierheim verbracht, von dort wird die weitere Betreuung durch das Veterinäramt übernommen. Zudem wurde die Weiterfahrt für zwei Lkws aufgrund mangelhafter Verkehrssicherheit untersagt.

Bühlertann: Teure Teppichreinigung - Polizei sucht weitere Geschädigte

Anfang Februar wurde über einen Werbeflyer für die Reinigung von Teppichen im Raum Schwäbisch Hall geworben. Ein Rentnerpaar aus Bühlertann wollte dieses Angebot in Anspruch nehmen und rief die auf dem Flyer stehende Telefonnummer am 02.02.2021 an. Zu einem vereinbarten Termin erschienen daraufhin zwei Männer zwischen 30 Jahren und 35 Jahren an der Wohnanschrift des Ehepaares. Das Rentnerpaar ließ sich von den beiden Männern dazu überreden, die Reinigung eines Orientteppichs, sowie zweier Teppichläufer für eine äußerst hohe Summe von etwa 4000 Euro in Auftrag zu geben. Die Männer nahmen die Teppiche zur Reinigung mit sich und die beiden Rentner schalteten daraufhin die Polizei ein. Bei einer Rückgabe der Teppiche am 05.02.2021 konnten die Personalien der beiden Teppichreiniger sowie eines dritten Mannes festgestellt werden. Die Polizei bewertet nun die strafrechtliche Einordnung des Vorfalls und sucht dafür nach weiteren Personen, die entsprechend teure Teppichreinigungen in Anspruch genommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07973 5137 beim Polizeiposten Bühlertann zu melden.

Vellberg: Streitigkeiten auf offener Straße

Ein 61-jähriger Sprinter-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr die Straße Am Zwinger. Aufgrund eines entgegenkommenden Lkws musste der 61-Jährige rechts an den Straßenrand fahren. Da der entgegenkommende Lkw keine Anstalten machte, ebenfalls zur Seite zu fahren, bremste der 61-jährige Sprinter-Fahrer bis zum Stillstand ab. Daraufhin öffnete der Fahrer des Lkw seine Türe und schlug diese gegen den Sprinter. Anschließend beleidigte er den 61-Jährigen und trat mit seinem Bein durch das offene Fenster des Sprinters. Danach stieg er wieder in seinen Lkw und fuhr davon. Der Fahrer des Lkw wurde als etwa 40 Jahre alter Mann mit blonden Haaren beschrieben. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen in der Sache übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum Lkw und dessen noch unbekannten Fahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell