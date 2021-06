Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Korb: Von Straße abgekommen

Korb: (ots)

Ein 80-jähriger Fahrer eines Pkw Smart befuhr am Donnerstag gegen 8.10 Uhr die Fritz-Klett-Straße und bog nach links in die Gutenbergstraße ab. Hierbei kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und prallte in den Gartenzaun eines angrenzenden Kindergartens. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Am Auto entstand ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

