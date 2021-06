Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Folgemeldung zu Unfall B 29

Weinstadt: (ots)

Wie bereits berichtet, hat sich am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr bei der Anschlussstelle Weinstadt ein Unfall ereignet, der eine Vollsperrung der Bundstraße nach sich zog. Nach bisherigen Feststellungen hat sich der Unfall, bei dem fünf Autos beteiligt waren, wie folgt ereignet: Ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw Audi A3 befuhr den linken Fahrsteifen, als sich der Verkehr vor ihm staute und die Autos abbremsten. Er erkannte offenbar diese Gefahrensituation zu spät, konnte weder rechtzeitig anhalten noch ausweichen und fuhr einem Renault Twingo auf. Dieser Pkw wurde auf einen davorstehenden VW Caddy aufgeschoben. Danach schleuderte der Renault nach rechts und wurde dabei von einem nachfolgenden Pkw Ford erfasst. Im Verlaufe des Unfallgeschehens stieß noch der Fahrer des Audi A3 gegen das Auto einer 37-jährigen Fiat-Fahrerin. Bei der Karambolage entstand an den Autos ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Drei Autos mussten in der Folge abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen des Renault Twingo sowie des Pkw Ford Fiestas wurden beim Unfall leicht verletzt. Beide wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Bundesstraße war bis 9.50 Uhr gesperrt. Von der örtlichen Straßenmeisterei war eine Umleitungsstrecke eingerichtet.

