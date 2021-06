Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Person auf Baustelle festgenommen, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Person auf Baustelle festgenommen

In den frühen Donnerstagmorgenstunden gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich eine Person auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße aufhält. Daraufhin wurde das Gebäude durch die Polizei umstellt und anschließend durchsucht. Hierbei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Im Rahmen der Durchsuchung wurde eine 44-jährige, männliche Person im Gebäude festgestellt. Die Person wurde vorläufig festgenommen. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Crailsheim: Auffahrunfall

Eine 34-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr am Mittwochvormittag gegen 09 Uhr die Goethestraße. Dabei erkannte sie zu spät, dass eine vor ihr fahrende Opel-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro entstand.

Gaildorf: Radfahrer gestürzt

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr war ein 51-jähriger Radfahrer auf einem Waldweg in der Verlängerung zur Kernerstraße unterwegs. In einer Kurve stürzte der Mann und verletzte sich dabei schwer. Er wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Untermünkheim: Pkw zerkratzt

Etwa 250 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale zwischen Samstagnachmittag 14 Uhr und Sonntagmorgen 07:30 Uhr. Er zerkratzte dafür einen geparkten Peugeot in der Hohenloher Straße. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu dem noch unbekannten Täter.

Gaildorf: Geparktes Wohnmobil beschädigt

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstagvormittag 08 Uhr und Dienstagnachmittag 15:30 Uhr ein geparktes Wohnmobil in der Lessingstraße. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

