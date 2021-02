Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Nachtrag zur Meldung "Toter Radfahrer im Stadtgarten gefunden"

Obduktionsergebnis liegt vor

Rees (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 8. Februar 2021, 13:26 Uhr

Der am Montagmorgen, 8. Februar 2021, im Reeser Stadtgarten tot aufgefundene 58-jährige Radfahrer ist an einer krankhaften inneren Ursache verstorben. Zu diesem Ergebnis ist eine heute durchgeführte Obduktion gekommen. Eine Zeugin hatte den leblosen Mann am Montag auf der Höhe des Spielplatzes im Stadtgarten gefunden. (cs)

