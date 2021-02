Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Seniorenheim

Täter hebeln Bürotür auf

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Dienstagmorgen (9. Februar 2021) bemerkte der Leiter eines Seniorenheims am Rahmer Kirchweg, dass unbekannte Täter in ein verschlossenes Büro der Einrichtung eingedrungen waren. Offenbar hatten sie sich unbefugt Zutritt zu der Einrichtung verschafft und die Bürotür aufgehebelt. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke in dem Raum nach Diebesgut. Beute machten sie allerdings keine. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell