Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalkbkreis-Durlangen: Motorradunfall auf B298

Aalen (ots)

Durlangen: Unfall mit Motorrad auf B298

Auf der B298 ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Der 19-Jährige befuhr gegen 6.40 Uhr mit seiner Yamaha die Strecke zwischen Spraitbach und Mutlangen. Etwa auf Höhe Höhe Amandusmühle erkannte er vermutlich zu spät, dass der Verkehr vor ihm bremste und fuhr in der Folge auf einen Peugeot auf, der von einer 55 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Die B298 musste voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 7.35 Uhr wieder aufgehoben werden.

