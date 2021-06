Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fußgängerin von PKW erfasst - Unfallflucht - Farbschmiererei - Polizisten bespuckt - Hund beißt Hund

Aalen (ots)

Oberkochen: Fußgängerin von PKW erfasst

Am Mittwoch um kurz nach 11.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Fiat die Heidenheimer Straße und bog von dort nach rechts in die Dreißentalstraße ab. Kurz nach dem Abbiegevorgang erfasste der PKW-Lenker frontal eine 90-jährige Fußgängerin, welche die Straße überqueren wollte. Die Seniorin wurde durch den Aufprall auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Fiat-Fahrer brach kurz darauf an der Unfallstelle bewusstlos zusammen und musste mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: Hund beißt Hund

Am Samstag gegen 20 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Schloßstraße. Hierbei führte sie ihren Hund an der Leine mit. In diesem Bereich kam ihr ein Hundehalter mit einem Rottweiler entgegen. Unerwartet sprang dann der Rottweiler auf den Hund der Fahrradfahrerin zu und griff diesen an. Hierdurch stürzte die Radlerin und verletzte sich leicht. Zudem biss der Rottweiler den Hund der 38-Jährigen ins Bein, so dass dieser von einem Tierarzt behandelt werden musste. Der Hundehalter zog daraufhin seinen Hund zur Seite und entfernte sich, ohne seinen Namen zu hinterlassen. Hinweise in dieser Sache erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960.

Oberkochen: Unfallflucht

Am Dienstag um 11 Uhr wurde festgestellt, dass ein Mercedes-Benz V-Klasse, welcher in der Weingartenstraße abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Hierbei wurde an dem Fahrzeug auf der rechten Seite ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro verursacht. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990

Leinzell: Farbschmiererei

Zwischen Sonntagmittag und Montagabend besprühten Unbekannte mit pinkfarbenem Markierungsspray das Katholische Gemeindezentrum in der Kirchgasse. Zudem wurde ein Pkw besudelt, der dort abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter Telefon 07175 9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Polizisten bespuckt

Ein alkoholisierter Schwarzfahrer weigerte am Mittwochmorgen am Bahnhof beharrlich eine Zugfahrkarte der Schaffnerin auszuhändigen oder seine Personalien anzugeben, weshalb gegen 8.30 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Auch gegenüber den Polizisten zeigte sich der Mann absolut unkooperativ, wollte seine Personalien nicht nennen, den Zug nicht verlassen und leistete schließlich mit körperlicher Kraft mehrmals heftigen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zudem spuckte er nach den Beamten und beleidigte diese. Bei seiner Durchsuchung wurde Cannabis aufgefunden, was ihm eine zusätzliche Strafanzeige einbringt.

