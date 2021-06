Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Geld aus Erdbeerstand entwendet - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Leutenbach: Geld aus Erdbeerstand entwendet - Zeugen gesucht

Am Mittwochvormittag gegen 11:45 Uhr fuhren zwei bislang unbekannte Männer mit einem schwarzen Geländewagen an einem Obststand an der L1127 vor. Während einer der beiden Männer die 63-jährige Verkäuferin ablenkte, betrat der zweite Mann den Verkaufsraum des Standes. Er drängte die Verkäuferin körperlich ab und entwendete anschließend gemeinsam mit dem anderen Mann mehrere hundert Euro aus der Kasse des Obststandes. Anschließend stiegen die Männer wieder in ihr Fahrzeug und entfernten sich von der Örtlichkeit. Bei den Tätern soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um zwei breitgebaute Personen handeln. Einer der beiden soll zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß gewesen sein, der andere war etwas größer. Einer der beiden Männer trug ein grünes T-Shirt und der andere schwarzes T-Shirt. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 9500 um Hinweise zu den noch unbekannten Personen. Ebenfalls werden Hinweise zu einem schwarzen Geländewagen entgegengenommen, der zur Tatzeit im Bereich der L1127 unterwegs war.

