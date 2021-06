Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Sachbeschädigung und Exhibitionist

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrerin von PKW erfasst

Als eine 14-jährige Radfahrerin am Dienstag gegen 18:30 Uhr den Fußgängerüberweg in der Gartenstraße queren wollte, wurde sie von dem PKW der Marke Opel eines 72-Jährigen erfasst. Die Jugendliche wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt.

Ilshofen: Sachbeschädigung an Schule

Bereits zwischen Freitag, den 04.06.2021, 18:00 Uhr und Freitag, den 11.06.2021, 8:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich durch einen Steinwurf ein Fenster eines Schulgebäudes in der Gartenstraße. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Ilshofen bittet Zeugen sich unter Telefon 07904 9400 10 zu melden.

Schwäbisch Hall: Eine leichtverletzte Person bei Auffahrunfall

Kurz vor 16:30 Uhr am Dienstag befuhr eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin die Sulzdorfer Straße in Richtung Bühlertalstraße. An einem dortigen Fußgängerüberweg wollte sie einem Fußgänger das Queren der Fahrbahn ermöglichen und bremste hierfür ihr Fahrzeug ab. Eine nachfolgende 23-jährige Mazda-Fahrerin übersah dies und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei wurde die Mazda-Fahrerin leicht verletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Crailsheim-Tiefenbach: Exhibitionist belästigt Frau

Kurz vor 13:00 Uhr am Dienstag meldete eine Zeugin, dass sie im Bereich des Eulenbergweges von einem Mann belästigt worden wäre, welcher sein Geschlechtsteil aus der Hose haben hängen lassen und daran manipuliert habe. Erst als sich ein Fahrradfahrer den beiden näherte entfernte sich der zunächst unbekannte Mann. Die alarmierte Polizei konnte den Mann wenig später im dortigen Bereich feststellen und eine Personenkontrolle durchführen. Dem 61-Jährigen droht nun eine Strafanzeige.

