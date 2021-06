Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auto liegt nach Unfall auf der Seite

Aalen (ots)

Crailsheim-Onolzheim: Auto liegt nach Unfall auf der Seite

Eine 81-jährige Renault-Fahrerin war am Dienstag gegen 15:00 Uhr auf der Markgrafenstraße unterwegs. Dabei übersah sie ein dort am Straßenrand geparkten PKW der Marke Fiat und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Renault so ausgehebelt, dass er auf der linken Fahrzeugseite liegen blieb. Die ältere Dame musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 17.500 Euro.

