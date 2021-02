Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Durch ausgelösten Alarm vertrieben

Hattingen (ots)

Am Sonntag brachen Unbekannte in einen Kiosk am Walter-Schneider-Platz ein. Anwohner wurden, gegen 05:45 Uhr, durch laute Geräusche geweckt, kurz danach ertönte der akustische Alarm. Die Einbrecher versuchten die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen, wurden jedoch vermutlich durch den ausgelösten Alarm vertrieben. Hinweise auf die Täter gibt es keine. In den Kiosk gelangten sie augenscheinlich nicht.

