Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch in der Schmiedestraße

Sprockhövel (ots)

Am 21.02. wurde ein Wachdienst, um 19:40 Uhr, über einen Einbruchalarm in der Schmiedestraße in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellte der Mitarbeiter fest, dass Unbekannte die Scheibe eines Seminarhauses und eines Nebengebäudes eingeworfen hatten. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass beide Gebäude durch Einbrecher betreten und durchsucht wurden. Beute erlangten sie vermutlich nicht, die Täter flüchteten unerkannt.

