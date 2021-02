Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-Einbruch in Büro und Wohnung

Schwelm (ots)

Am Donnerstag brachen ein oder mehrere Täter in eine Wohnung und ein Büro in der Bahnhofstraße ein. Zwischen 20 Uhr und 20:10 Uhr hebelten sie das Fenster in der Hochparterre auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Vermutlich wurden sie durch den zurückkehrenden Bewohner gestört und flüchteten ohne Beute. Eine Fahndung im nahen Umkreis verlief negativ.

