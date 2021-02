Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall mit Verletzten auf der Hölterstraße

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag kam es , um 12:00 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem eine Fahrerin schwer und ein 8-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Eine 44-jährige Essenerin war mit ihrem Citroen auf der Hölterstraße in Richtung Bredenscheid unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit dem im Begegnungsverkehr fahrenden Hyundai einer 31-jährigen Hattingerin zusammen. Die 44-Jährige verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein in dem Hyundai sitzender Junge wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren so beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallörtlichkeit entfernt werden mussten. Die Örtlichkeit wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

