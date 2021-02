Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Dichter Rauch in der Hagener Straße

Gevelsberg (ots)

Anwohner meldeten am Mittwochabend eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Hagener Straße. Das Haus ist wegen derzeitiger Renovierungsarbeiten nicht bewohnt, Personen wurden nicht verletzt. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte machten die Ursache im Kellerbereich des Hauses aus. Hier konnte ein Trockner festgestellt werden, der aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Brandort wurde vorerst beschlagnahmt.

