Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Hattingen (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch drangen Einbrecher in einen Baustellencontainer ein und entwendeten Bargeld und Werkzeuge. Die Täter betraten eine Baustelle an der Bredenscheider Straße und brachen einen dort aufgestellten Baucontainer auf. Sie entwendeten Bargeld und hochwertige Werkzeuge. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell