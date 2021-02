Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-Einbruch in Gartenlaube

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in ein Gerätehaus an der Jesinghauser Straße ein. Sie hebelten die Tür des Häuschens auf, in dem diverse Sportgeräte gelagert wurden. Hinweise darauf, dass die Täter etwas entwendeten, gibt es bislang keine.

