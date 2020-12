Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Pedelec

NortheimNortheim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Hinterhof Bäckerei Ruch; Dienstag, 29.12.2020; 05:00 Uhr bis 12:30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (TH) Am Dienstagvormittag ist es in der Zeit von 05:00 Uhr bis 12:30 Uhr in der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg zu einem Diebstahl eines Pedelec gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein im Hinterhof der Bäckerei Ruch abgestelltes Pedelec. Das anthrazitfarbene Pedelec war mit einem Seilschloss gesichert. Der 49-jähr. Geschädigten aus einem Ortsteil von Nörten-Hardenberg entstand dadurch ein Sachschaden von fast 1000, --- Euro. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Tel.: 05551/7005-0 zu melden.

