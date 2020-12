Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegen Corona Verordnung vestoßen und Polizeibeamte beleidigt

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Dienstag,29.12.2020, wurde ein Gruppe von drei männlichen Personen auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen am Hullerser Tor kontrolliert. Die drei Einbecker (27, 33 und 39 Jahre alt) gehörten unterschiedlichen Haushalten an und wurden aus dem Grund auch darauf hingewiesen, dass ihr Verhalten eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Während der Personalienfeststellung zog sich der 33 jährige immer weiter zurück. Als er angesprochen wurde, stehen zu bleiben, flüchtete er über die Kreuzung Hullerser Tor in die Berliner Straße. Eine Überprüfung seiner Personalien in den Auskunfstsystemen ergab, dass er noch eine Zahlung zu leisten hat. Der Mann konnte schließlich in einem Garten in der Berliner Straße in einer Dornenhecke liegend gesichtet werden. Er kam auf Ansprache zwar heraus, schrie aber laut herum und stieß aber immer wieder Beleidigungen in Richtung der Beamten aus. neben der Anzeige wegen Verstosses gegen die Corona Verordnug erwartet ihn nun auch noch ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell