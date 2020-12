Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frau vom Fahrrad gestoßen

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Einbeck, Fahrradweg Leinewiesen, Gemarkung Billerbeck, Dienstag, 29.12.20, 14.20 Uhr EINBECK (schw) - Am Dienstag, 29.12.20, 14.20 Uhr befuhr eine 74-jährige Einbeckerin mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg im Bereich der Leinewiesen aus Rtg. Kreiensen kommend in Rtg. Billerbeck. Kurz vor der Bahnunterführung zur Hauptstraße in Billerbeck traf die Einbeckerin auf eine unbekannte weibliche Person, die sich ihr in den Weg stellte und die 74-jährige vom Fahrrad stieß. Einer Ankündigung der Unbekannten, der Einbeckerin das Fahrrad und Geld zu entwenden entgegnete die 74-jährige mit der Verständigung der Polizei, woraufhin sich die unbekannte Person ohne Diebesgut fußläufig in Richtung Garlebsen entfernte. Die unbekannte weibliche Person wird als ca. 25-jährige, korpulente Frau, ca. 165 cm groß, mit hellbraunen langen Haaren und dunkler Bekleidung beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/91920-0 entgegen.

