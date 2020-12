Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Weihnachtsdekoration

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Birkenweg, Sonntag, 27.12.20, 04.00 Uhr - Sonntag, 27.12.20, 08.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Sonntag, 27.12.20, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 08.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen vor einem Wohnhaus in der Birkenstraße, in Bad Gandersheim aufgestellten, ca. 180cm großen, beleuchteten Eisbären. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50,- EUR. Zeugen, die am oben genannten Ort, in dem benannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Deko-Eisbären geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell