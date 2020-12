Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Täter beschädigen Pkw

UslarUslar (ots)

USLAR (zi.) Bisher unbekannte Täter beschädigten am 17.12.20 einen in der Zeit von 17:30 bis 18:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße geparkten Pkw. Aus den hinteren Felgen wurde das Logo der Radkappe entwendet, eine Felge und das Kennzeichen wurden mit schwarzer Farbe besprüht. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell