Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

NortheimNortheim (ots)

Northeim, Hannoversche Straße, Sonntag, 27.12.2020, 18.30 Uhr - Montag, 28.12.2020, 00.30 Uhr

HOHNSTEDT (köh) - Sonntagabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hannoverschen Straße im Northeimer Ortsteil Hohnstedt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Gewalteinwirkung auf eine Terrassentür Zugang zu dem Wohnhaus. Dort wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. An der tatbetroffenen Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der PI Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell