Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Entsorgung von Bauschutt im Wald bei Dassel.

Ein Dokument

EinbeckEinbeck (ots)

(kel) Der Polizeistation Dassel wurde bereits am Montag, 21.12.2020 über das Forstamt Dassel mitgeteilt, dass es in einem Waldstück an der L 549 zu einer illegalen Bauschuttentsorgung gekommen ist. Noch unbekannte Täter haben auf einem Waldweg unweit des ehemaligen Erholungsheims ca. 3 Kubikmeter Bauschutt entsorgt. Der oder die Täter müssen mit einem KFZ-Anhänger oder einem Transporter diesen Abfall dort abgeladen haben. Es handelt sich überwiegend um Steinschutt, es sind aber auch Reste von weißen und blauen Fliesen sowie Glas festgestellt worden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistion Dassel unter 05564-2227 oder dem Polizeikommissariat Einbeck in Verbindung zu setzen.

