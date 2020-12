Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Feuerwehreinsatz in Uslarer Firma

UslarUslar (ots)

USLAR (zi.) Am 28.12.20, gegen 17:45 Uhr, löste die Brandmeldeanlage einer Firma im Industriegebiet Alarm aus. Auf Grund eines Defektes am Schmelzofen floss heißes Aluminium auf den Fußboden einer Werkshalle und in einen Leitungsschacht. Dies verursachte eine starke Rauchentwicklung, welche die Brandmeldeanlage der Firma auslöste. Ein offenes Feuer entstand jedoch nicht, sodass die vor Ort befindlichen Kräfte der Feuerwehr nicht eingreifen mussten. Es entstand Sachschaden am Ofen, Fußboden und an den Leitungen in Höhe von ca. 25.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell