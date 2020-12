Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

GüterslohGütersloh (ots)

Werther (FN) Am Freitag, 11.12.2020 kam es um 22:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Werther OT Theenhausen, Theenhausener Strasse. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 37- jähriger Mann aus Versmold die Theenhauser Strasse mit seinem PKW Mercedes und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der PKW mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, leicht verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr aufgenommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

